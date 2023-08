In Heuchelheim ist das Trinkwasser seit Tagen verunreinigt. Jetzt meldet auch Biebergemünd ein mögliches Gesundheitsrisiko. Die Warnungen bestehen weiterhin. Immerhin ist das Wasser in drei anderen Kommunen wieder trinkbar.

Auch am Freitag gibt es für mindestens zwei Kommunen in Mittel- und Osthessen noch keine Entwarnung. Das Trinkwasser kann noch immer mit Bakterien verunreinigt sein. Betroffen sind Heuchelheim (Gießen) und jetzt auch Biebergemünd (Main-Kinzig) - am Freitag gab die Gemeinde die Warnmeldung heraus.

In den Tagen zuvor waren auch Kronberg (Hochtaunus) sowie Teile von Königstein (Hochtaunus) und Heppenheim (Bergstraße) betroffen, hier gibt es aber Entwarnung: Das Wasser sei wieder trinkbar, heißt es von den jeweiligen Stadtwerken.

Biebergemünd: Trinkwasser trüb, UV-Schutz funktioniert nicht mehr

In Biebergemünd sei das Trinkwasser "trüb", teilte die Gemeinde mit . Durch die Trübung sei die UV-Desinfektion ausgefallen - die Desinfektionsanlagen stünden auf "Störung". Aus gesundheitlichen Gründen sei der Verzehr des Wassers deshalb gefährlich. Mikrobiologische Untersuchungen des Trinkwassers seien bereits veranlasst worden. Die Einschränkungen betrifft die Ortsteile Biebergemünd-Bieber, -Roßbach, -Lanzingen, -Kassel und -Wirtheim.

Hintergrund: Wasser wird in der Aufbereitung mit starken UV-Leuchten desinfiziert. Diese hohe Strahlung kann Viren und Bakterien abtöten - sofern sie das ganze Wasser bestrahlen kann. Wenn das Wasser allerdings zu trüb ist, kann sie durch die Schwebepartikel im Wasser aber nicht zuverlässig arbeiten. Verunreinigungen können so nicht sicher abgetötet werden.

Das Leitungswasser soll daher nur abgekocht genutzt werden, auch für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen oder zum Reinigen von offenen Wunden.

Heuchelheim: Noch keine Entwarnung in Sicht

Auch in Heuchelheim besteht die Warnung immer noch. Bereits vor zwei Wochen wurden Enterokokken und coliforme Bakterien nachgewiesen, wie die Stadtwerke Gießen mitteilten . Seit dem 1. August werde hier dem Wasser Chlor zur Desinfizierung zugesetzt. Trotz der Chlorung in der zurückliegenden Woche habe man in Laborproben weiterhin Enterokokken im Wasser nachweisen können.

Die nächsten Tage werde das Trinkwasser in Heuchelheim weiter mit Chlor versetzt. Bis auf Weiteres müsse es daher abgekocht werden. Der Ortsteil Kinzenbach sei nicht betroffen, weil er ein anderes, von Heuchelheim separiertes Leitungsnetz hat.

Weitere Informationen Sprudelnd kochen und zehn Minuten warten Besonders vor dem Trinken, Kochen, Zähneputzen oder Reinigen offener Wunden sollte das Wasser den Empfehlungen zufolge einmal sprudelnd aufkochen und dann über mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Verwendung des Trinkwassers zum Duschen oder Baden ist unbedenklich, solange es dabei nicht getrunken wird oder durch offene Wunden in den Körper gelangen kann. Ende der weiteren Informationen

Kronberg: Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

In Königstein und Kronberg waren ebenfalls Verunreinigungen gefunden worden. Nachdem Königstein eine Belastung meldete, zog Kronberg daraufhin seine Routineprüfung des Wassers vor und empfahl auch das Abkochen in Teilen des Ortes ab dem Wochenende. Beide Kommunen konnten inzwischen Entwarnung geben.

Ursache der Verunreinigung in Kronberg war nach Angaben der Stadt eine technische Störung an einer UV-Desinfektionsanlage. Sie sei mittlerweile behoben. "Die Anlage wurde überprüft und läuft wieder störungsfrei. Sie wird auch weiterhin genau kontrolliert", erklärte Kronbergs Bürgermeister Christoph König (SPD).

Zur Sicherheit würden die Stadtwerke das Wasser in den sogenannten Hochbehältern Hünerberg und Buchholz weiter leicht desinfizieren. In den unterirdischen Zisternen war Anfang der Woche eine erhöhte Verunreinigung festgestellt worden. "In beiden Hochbehältern liegen die zuletzt überschrittenen Werte wieder bei null", hatte der erste Stadtrat von Kronberg, Heiko Wolf, bereits am Mittwoch dem hr mitgeteilt.

Gründaus Wasserproblem scheint auch bald Geschichte

Mit Blick auf die vermutlich eher kurze Wasserverunreinigung in den Kommunen können die Menschen in Gründau (Main-Kinzig) vermutlich nur schmunzeln. Seit rund zwei Jahren ist hier das Trinkwasser verunreinigt und wird seitdem mit kurzen Unterbrechungen gechlort.

Ende Juli sei laut Stadt aber ein Wasserhydrant mit einem verunreinigten Teil ausgemacht worden, das sei für die Verunreinigung verantwortlich sei. In den nächsten Tagen wolle man das Bauteil austauschen. Zwei Wochen später soll das Chloren in Gründau dann voraussichtlich abgestellt werden.