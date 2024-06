U-Bahn stößt mit Pkw in Frankfurt zusammen

Kurzmeldung U-Bahn stößt mit Pkw in Frankfurt zusammen

Eine U-Bahn in Frankfurt ist am Freitag an der Kreuzung Eschersheimer Landstraße/ Marbachweg mit einem Auto kollidiert.

Bild © Simon Rustler (hr)

Der Fahrer und die Beifahrerin des Wagens wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer der Bahn wurde vor Ort notärztlich versorgt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Pkw war verbotenerweise links über die Gleise abgebogen.