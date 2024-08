Über 103.000 Festspiel-Zuschauer in Bad Hersfeld

Mehr als 103.000 Besucher sind bislang zu den diesjährigen Bad Hersfelder Festspielen gekommen.

Veröffentlicht am 14.08.24 um 13:51 Uhr

Das Ergebnis zähle zu den Spitzen der Geschichte des Theaterfestivals und sei das beste in der siebenjährigen Amtzeit des Intendanten Joern Hinkel, teilte die Festspielleitung am Mittwoch mit. Die Gesamtauslastung lag demnach bei fast 96 Prozent. Im Vorjahr waren über 90.000 Besucher gezählt worden. An diesem Sonntag soll die 73.Auflage der Festspiele mit der Aufführung des Musicals "A Chorus Line" zu Ende gehen.