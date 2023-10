Ein Lastwagen ist in Frankfurt mit einer U-Bahn zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer wurde verletzt. Auf den Linien U4 und U7 kam es zu Verspätungen und Ausfällen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Fahrer am Montagmittag in Frankfurt an einer Kreuzung auf die falsche Spur gefahren und beim Abbiegen mit der U-Bahn kollidiert. Der Mann erlitt demnach eine Verletzung am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste in der U-Bahn blieben unverletzt.

Der Unfall ereignete sich auf der Borsigallee im Grenzbereich der Stadtteile Seckbach, Fechenheim und Bergen-Enkheim. Der Lkw-Fahrer sei aus Richtung der A66 gekommen und habe die richtigen Fahrspuren wohl wegen der Trennung zwischen den jeweils zwei Spuren pro Richtung übersehen, erläuterte die Polizei am Dienstag. Er sei vor dem Zusammenprall mit der U-Bahn bereits 200 Meter auf der Gegenfahrbahn gefahren. Gegenverkehr habe er dabei nicht gefährdet.

Der Abschnitt der betroffenen U-Bahnstrecke wurde zeitweise gesperrt. Die U4 und die U7 fuhren für die Dauer der Sperrung nicht zwischen den Stationen Schäfflestraße und Enkheim. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Taxis eingerichtet.

Gegen 15 Uhr war die Störung laut VGF behoben. In der Folge kam es noch zu Verspätungen.