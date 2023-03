Senior von S-Bahn an der Hauptwache überrollt

Frankfurt Senior von S-Bahn an der Hauptwache überrollt

Am S-Bahnhof Hauptwache in Frankfurt ist am Donnerstagabend ein 72-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Mann sei ins Gleisbett gefallen, als gerade eine S-Bahn kam, und habe keine Chance gehabt, sagte ein Sprecher dem hr. Das hätte die Auswertung von Kameras ergeben.

Während des Notfall-Einsatzes und der Unfallaufnahme wurde die Station Hauptwache abgesperrt. Bei den S-Bahnen kam es zu Ausfällen. Der Verkehr wurde zwischen kurz nach 20 Uhr und 22 Uhr gestoppt. Auch U-Bahnen waren offenbar betroffen.