Das Universitätsklinikum Frankfurt kämpft sich aus den Folgen des Hackerangriffs heraus.

Die Situation habe sich in den vergangenen Wochen sukzessive verbessert, sagte der Ärztliche Direktor Graf der Deutschen Presse-Agentur. In Hessens größtem Krankenhaus wurde am 6. Oktober 2023 ein unberechtigter Zugriffsversuch entdeckt. Daten seien damals laut Graf nicht ausgelesen worden. Einen Tag später wurde das Klinikum aus Sicherheitsgründen vom Internet getrennt. Um die Systeme sicherer zu machen, will das Klinikum die IT neu aufstellen.