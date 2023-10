Ein 28-Jähriger, der seinen Vater nach einem Streit erschlagen hat, ist zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Das Landgericht Frankfurt sprach ihn des Totschlags schuldig. Zusätzlich ordnete es die Unterbringung in einer Alkohol-Entzugstherapie an. Die Verteidigung habe mittlerweile jedoch Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, teilte das Gericht am Freitag mit. Die Tat ereignete sich im April 2022 in der Wohnung der Familie in Praunheim. Bei einem Streit schlug der alkoholisierte Mann mit solcher Wucht auf den Kopf des Vaters, dass dieser starb.