Verdächtiger Brief löst Großeinsatz bei Wella in Darmstadt aus

Bei Öffnen eines Umschlags bekommt eine Mitarbeiterin Hautausschlag. Auch der Inhalt des Couverts gibt Anlass zur Sorge, sodass Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken.

Veröffentlicht am 05.09.24 um 13:47 Uhr

Großeinsatz bei Wella in Darmstadt

Ein verdächtiger Brief hat am Mittwoch bei der Firma Wella in Darmstadt einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst.

Unmittelbar, nachdem eine 64 Jahre alte Mitarbeiterin den Umschlag geöffnet hatte, klagte sie über Hautausschlag. Der Inhalt des Couverts sei zudem "wirr und voller Unmutsbekundungen" gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Messungen im Firmengebiet

Grund zur Sorge für die Polizei, die daraufhin mit einem Großaufgebot anrückte und das Gebiet rund um das Firmengebäude nahe der Innenstadt weiträumig absperrte. Spezialisten der Feuerwehr in Schutzanzügen führten im gesamten Bereich Messungen durch, fanden aber zunächst keine Hinweise auf giftige Stoffe.

Das Couvert wird nun in einem Labor untersucht, auch der Inhalt mit den Anfeindungen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.