Vor dem Beginn der Tarifverhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Hessen hat die Gewerkschaft Verdi eine pauschale Erhöhung der Stundensätze gefordert.

Die etwa 235.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Branche sollen demnach 2,50 Euro mehr pro Stunde verdienen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Das entspreche in der am weitesten verbreiteten Ecklohngruppe einer Erhöhung um 14,4 Prozent. In Hessen starten die Tarifparteien Verdi und der hessische Handelsverband am Montag ihre Verhandlungen.