Klimaaktivisten haben sich am Sonntag von einer Brücke über der A643 bei Mainz abgeseilt.

Die Autobahn von Mainz nach Wiesbaden wurde dafür ab Mittag zwischen Mainz-Mombach und dem Autobahndreieck Mainz in beide Richtungen gesperrt. Bei der genehmigten Aktion handelte es sich um einen Protest gegen den geplanten Ausbau der Autobahn, wie die Gruppe mitteilte. In Frankfurt hatte am Samstag das Klimabündnis "Wald statt Asphalt" die A648 mit einer Abseilaktion blockiert.