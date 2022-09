Durch starken Regen sind viele Pendler am Mittwoch auf das Auto ausgewichen, viele Straßen waren voll.

Am längsten staute sich der Verkehr am Vormittag auf der A5 Richtung Kassel zwischen Langen/Mörfelden und dem Westkreuz Frankfurt. Auch in der Gegenrichtung stockte es. Wegen Unwetterschäden gab es Beeinträchtigungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet.

In ganz Hessen wird für Mittwoch mit Niederschlagsmengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter gerechnet, der Starkregen kann bis nachts anhalten.