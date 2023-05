Verletzte bei Schreinerei-Brand in Wiesbaden

Bei einem Brand in einer Schreinerei in Wiesbaden ist am Mittwochmorgen eine Mitarbeiterin verletzt worden.

Sie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit. In einem Hinterhof war aus bislang unbekannten Gründen Späne in Brand geraten.