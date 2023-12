Verletzter bei Brand in Ranstadt

Kurzmeldung Verletzter bei Brand in Ranstadt

In einem Mehrfamilienhaus in Ranstadt (Wetterau) im Ortsteil Dauernheim ist in der Nacht zum Donnerstag ein Brand ausgebrochen.

Das Feuer habe schnell auf den Dachstuhl übergegriffen, teilte die Polizei mit. Ein 20-Jähriger erlitt eine Rauchgasvergiftung, die übrigen sechs Bewohner blieben unverletzt. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.