"Vatertagsaktivisten" als vermeintliche Klimakleber auf Landstraße in Südhessen

Kurzmeldung "Vatertagsaktivisten" als vermeintliche Klimakleber auf Landstraße in Südhessen

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag im südhessischen Alsbach-Hähnlein die Polizei alarmiert, weil vermeintliche Klimaaktivisten sich auf einer Landstraße festkleben wollten. Die Klimakleber entpuppten sich als müde "Vatertagsaktivisten". festkleben wollten.

Die Autofahrerin hatte am Donnerstag die Polizei gerufen, weil sich vermeintliche Klimaaktivisten auf der L3112 nahe der A5 bei Alsbach-Hähnlein (Darmstadt-Dieburg) festkleben wollten.

Die alarmierten Beamten fanden allerdings keine Verdächtigen vor. "Zeugen lenkten den Verdacht schnell auf 'Vatertagsaktivisten', die sich vom anstrengenden Tag geschwächt mit dem Hinterteil just bei Überqueren der Landstraße kurzzeitig auf die Fahrbahn setzen mussten", wie es die Polizei in ihrer Mitteilung zum Geschehen formulierte. Die "Vatertagsaktivisten" hätten dann "die Anziehungskraft überwunden und den beschwerlichen Weg in unbekannte Richtung fortgesetzt. Die Polizei stellte die Fahndung ein."