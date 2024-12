Einen Tag nach seinem Verschwinden ist ein in Frankfurt vermisstes Mädchen wieder aufgetaucht. Die Neunjährige sei bei Verwandten, teilte die Polizei mit. Das Kind war nach dem Besuch des Weihnachtsmarkts mit einer Reisegruppe aus Uganda verschwunden.

Dem Mädchen gehe es gut, sagte ein Polizeisprecher am späten Samstagabend. Es sei in der Obhut von Verwandten. Wo genau und wie die Kleine dorthin kam, konnte er zunächst nicht sagen.

Mit anderen Kindern auf der Weihnachtsmarkt-Bühne

Die Neunjährige hatte am Freitag zusammen mit einer etwa 70-köpfigen Reisegruppe aus Uganda den Frankfurter Weihnachtsmarkt besucht. Dort hatte sie zusammen mit anderen Kindern gegen 18 Uhr auf der Bühne gestanden.

Die Gruppe fuhr später zu ihrem Hotel nach Eschborn. Erst dort sei im Laufe des Abends aufgefallen, dass die Neunjährige fehlte. Eine öffentliche Suchaktion begann. Unklar war, ob das Mädchen in Frankfurt oder in Eschborn verloren ging, ebenso, ob sie beim Besuch des Adventssingens in der Frankfurter Liebfrauenkirche noch dabei war.

Videoüberwachung ausgewertet

Die Polizei wertete einzelne Hinweise aus der Bevölkerung und die Videoüberwachung des Weihnachtsmarkts aus, zunächst allerdings ohne Ergebnis. Am Samstag gegen 22 Uhr teilte ein Polizeisprecher mit, das Kind sei wohlbehalten bei Verwandten.

Was genau sich zwischen ihrem Verschwinden und ihrem Auftauchen abspielte, wird noch ermittelt.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags