Verstöße im Taxigewerbe in Frankfurt

Bei Kontrollen im Taxi- und Mietwagengewerbe hat der Zoll am Dienstag in Frankfurt mehrere Verstöße aufgedeckt.

Veröffentlicht am 16.05.25 um 10:52 Uhr

In 15 Fällen besteht der Verdacht, dass der Mindestlohn unterschritten wurde, in 30 Fällen, dass Sozialabgaben vorenthalten wurden, wie der Zoll am Freitag berichtete. Zwei Fahrer konnten keine gültige Arbeitserlaubnis vorlegen. Kontrolliert wurden 92 Fahrer von 85 Unternehmen.