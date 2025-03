Feuerwehr sperrt Häfen in Rüdesheim und Schierstein

Wegen einer großflächigen Verunreinigung auf dem Rhein hat die Feuerwehr den Häfen in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) und Wiesbaden-Schierstein gesperrt.

Veröffentlicht am 12.03.25 um 19:21 Uhr

Das teilte die Wasserschutzpolizei am Mittwochabend mit. Was genau das Wasser verschmutzt hat, ist unklar. Die Spur beginnt laut der Beamten in Ludwigshafen.