Verunreinigungen im Trinkwasser am Universitätsklinikum Frankfurt

Das Universitätsklinikum Frankfurt hat in einzelnen Gebäuden verunreinigtes Trinkwasser festgestellt.

Es handele sich wohl um eine extern verursachte Kontamination mit einem Alltags- oder Umweltkeim, teilte die Klinik am Montag mit. Die Ursachenforschung laufe. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Verunreinigung keinen Einfluss auf die Sicherheit von Patienten und Beschäftigten gegeben. Am Dienstag will das Klinikum Details mitteilen.