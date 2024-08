Viel Abfall nach Unwetter im Landkreis Kassel

Nach dem schweren Unwetter im Landkreis Kassel läuft die Abfallentsorgung auf Hochtouren.

Wie der Kreis am Dienstag mitteilte, wurden allein bis Montagmittag 387 Kubikmeter Abfall an die Deponie geliefert. Ebenso seien 42 Container zur Abfallentsorgung ins Unwettergebiet gebracht worden. In der Nacht zum letzten Freitag gab es in Nordhessen in zahlreichen Gemeinden Unwetter-Schäden. Weil durch den Starkregen Keller vollliefen, sind große Berge von Sperrmüll und teils auch Sondermüll zusammengekommen.