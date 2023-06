Vier Schwerverletzte bei Unfall an Stauende auf A5

Auf der A5 ist am Dienstag ein Sattelzug zwischen Homberg (Ohm) und Alsfeld/West in Höhe Mücke (Vogelsberg) in ein Stauende gefahren.

Vier Insassen eines Kleinbusses wurden dabei schwer verletzt. Sein Fahrer musste mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden, die anderen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Sattelzüge aufeinander geschoben. Den Schaden gab die Polizei mit 100.000 Euro an. Die A5 wurde gesperrt, am Abend war ein Fahrstreifen wieder freigegeben.