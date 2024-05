Vollbremsung verhindert Flugzeug-Unfall am Flughafen Frankfurt

Der Pilot eines Flugzeugs hat am Frankfurter Flughafen am Montagvormittag eine Vollbremsung hingelegt und so vermutlich Schlimmeres verhindert.

Ihm war ein nicht näher benanntes Flughafen-Fahrzeug in den Weg gerollt, wie ein Flughafensprecher dem hr bestätigte. Ein Mitglied des Kabinenpersonals an Bord sei durch die abrupte Bremsung gestürzt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Das Flugzeug habe anschließend abheben können. Auswirkungen auf den Flugbetrieb gab es demnach nicht.