Mehrfach Wahlplakate in Hessen zerstört

An mehreren Orten in Hessen sind in den vergangenen Tagen Wahlplakate heruntergerissen oder beschädigt worden.

In Erbach (Odenwald) nahm eine Polizeistreife zwei 15-Jährige vorläufig fest. Sie sollen zwei Plakate zerstört haben. In Maintal (Main-Kinzig) rissen unbekannte Jugendliche mehrere an Straßenlaternen befestigte Wahlplakate ab. In Bad Vilbel (Wetterau) zeigte ein Mann den Hitlergruß und riss ebenfalls ein Wahlplakat ab. Zwölf Plakate wurden von Unbekannten in Lauterbach abgerissen. In Gießen und Reiskirchen kam es zu ähnlichen Vorfällen.