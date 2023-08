War was? Die Zeil in 50 Jahren

Vor 50 Jahren wurde die Zeil zur Fußgängerzone – Glückwunsch dazu. War was? wirft einen Blick in die Glaskugel und schaut, wie es der Zeil in 50 Jahren geht.

Sie ist die Lebenslinie Frankfurts, die Hauptschlagader des innerstädtischen Einzelhandels, ein Ort zum Flanieren, Bummeln, Jetpack-Fliegen – die Frankfurter Zeil im Jahr 2073.

Vor genau hundert Jahren wurde die Zeil zur Fußgängerzone, ein Segen für die Stadt und für kaufwillige Bürgerinnen und Bürger. Und noch immer versprüht sie ihren ganz eigenen Charme: Schon die Abfolge von H&M – McDonald’s – Peek & Cloppenburg – Douglas und nochmal H&M hebt die Zeil klar erkennbar von den beliebig wirkenden Einkaufsstraßen vergleichbar großer Städte ab, in denen teils McDonald’s vor H&M kommt oder Douglas vor Peek & Cloppenburg. Sie ist und bleibt eben einzigartig.

Jahrelang fest in der Hand von E-Scootern

Das gilt auch für ihre Geschichte. Nachdem die einst autofreie Einkaufsstraße 2027 in eine reine E-Scooter-Straße umgewandelt wurde, verwilderte das Gebiet zusehends, als die E-Scooter Anfang der 2030er-Jahre ein Bewusstsein erlangten und weite Teile der Zeil unter ihre Kontrolle brachten, um fortan in Rudeln ihr Revier zu verteidigen und durch ihr Habitat zu ziehen, auf der Suche nach Steckdosen.

Mit dem großen, gewonnenen KI-Krieg von 2038 war das Problem zwar erledigt, das Gelände aber lag zu weiten Teilen brach. Doch die boomende Soylent-Green-Branche belebte die am Boden liegende Wirtschaft wieder, die Menschen wollten wieder Geld ausgeben, ebenso die Cyborgs, Androiden, Klimamutanten, Zombies, Robotersklaven, Hologramme, Gehirne in Tanks und mutierten afrikanischen Tigermücken.

Und so boomte auch die Zeil wieder, exemplarisch dafür die Mega-Malls, die neben der MyZeil entstanden, MyZeil 2, MyZeil 33 1/3, MyZeil Tokio Drift und MyZeil Salted Caramel, die sich als wahre Publikumsmagneten erwiesen.

Jetpacks, Flugtaxis, Hoverboards, Ufos

Diverse konservative Stadtregierungen wandelten die Zeil in den Folgejahren wieder in Autostraßen um. Zuletzt 2055, als die beidseitig achtspurige Autobahn, auf der qua Gesetz der Autoindustrie-nahen FDPVW-Regierung ausschließlich Dieselautos mit Fuck-Greta-Heckscheibenaufkleber fahren durften, von den nun täglich zweimal auftretenden Großwetterereignissen aber einfach davongespült wurde.

Seither ist die Zeil wieder autofrei, neben Fußgängern sind aber auch andere Fortbewegungsmittel erlaubt, etwa Jetpacks, Flugtaxis, Hoverboards, Ufos und die seit neuestem beliebten E-Pogosticks, über die sich aber eigenartige Berichte häufen.

Davon abgesehen zieht die Zeil auch heute noch Millionen von Gästen pro Jahr an, und das nicht nur aus Frankfurt, sondern auch aus dem Umland, den nicht verbrannten Teilen des Odenwalds etwa oder Bad Nauheim an der Nordsee. Aber auch aus dem Rest Postapokalypse-Deutschlands sowie von der Rückseite des Mondes, der Venus, Aldebaran und seit neuestem sogar Wesen auf Schwefelbasis vom Planeten X7aR27/{Zaeg}∑.

Gedenkplaketten für Bundesliga-Rekordmeister Eintracht Frankfurt

Sie alle wollen über die Zeil flanieren, vorbei am Bienenkorbhaus und den mittlerweile 47 Gedenkplaketten für die Titel von Bundesliga-Rekordmeister Eintracht Frankfurt, ebenso an der goldenen Peter-Feldmann-Statue und bis hin zum Rossmarkt, wo 1799 die letzte Hinrichtung stattfand, bis die Marsianer während ihrer Schreckensherrschaft zwischen 2067 und 2070 die Todesstrafe kurz wieder einführten.

Und sie alle wollen natürlich den ganz eigenen Charme genießen der deutschlandweit einzigartigen Abfolge von H&M – McDonald’s – Peek & Cloppenburg – Douglas und nochmal H&M.