In Biebesheim findet die Polizei einen Mann schlafend in seinem Auto – an einer Ampel und mit 2,6 Promille im Blut. Eine Verkehrsdelikt-Glanzleistung. War was? präsentiert das fiktive Polizeiprotokoll der Nacht.

Nächtliche Polizeikontrolle

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

In Biebesheim hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag einen mit 2,6 Promille amtlich betrunkenen Autofahrer aufgegriffen - tief schlafend am Steuer, mit 2,6 Promille, vor einer Ampel, ohne Führerschein. Wäre das nicht so gefährlich, wäre das natürlich wunderbarer Slapstick. Hier kommt das fiktive Polizeiprotokoll der Nacht.

2:20 Uhr: Ein Autofahrer meldete der Polizei in der Nacht zum Donnerstag ein auf der Abbiegespur vor der Ampelanlage Bundesstraße 44/Landesstraße 3112 schon auffällig lange stehendes Auto. Zwei Streifenpolizisten treffen wenig später einen tief schlafenden Mann auf dem Fahrersitz des Wagens an. Nach mehrmaligem Klopfen macht der Mann das Fenster runter, bestellt bei den Polizisten ein Bier und einen Kurzen und macht das Fenster wieder hoch.

2:21 Uhr: Person wirkt leicht aggressiv: Nach weiterem Klopfen der Polizeibeamten beschwert sich die Person, dass bei so einem Lärm ja wohl niemand schlafen könne, er werde die Polizei rufen.

2:24 Uhr: Person steigt aus dem Auto aus, die Beamten fragen nach dem Führerschein. Person uneinsichtig: "Den habt ihr doch."

2:26 Uhr: Person zeigt sich erstmals einsichtig. "Ok, betrunken im Auto sitzen und schlafen ist nicht okay. Aber für so eine Lappalie kommt ihr gleich mit vier Polizisten?"

2:28 Uhr: Person muss die Atemalkoholbestimmung machen. Setzt das Atemalkohol-Testgerät an und legt den Kopf in den Nacken. Anschließende Verwirrung: "Da ist ja gar nix mehr drin."

2:31 Uhr: Atemalkoholbestimmung erfolgreich durchgeführt, das Gerät zeigt 2,6 Promille, spielt automatisch "We are the Champions", startet eine kleine Lichtshow, bunte LED-Leuchten zeigen blinkend das Wort "Highscore", Person darf seine Initialen eingeben und hat einen Stoffteddy gewonnen.

2:35 Uhr: Person wird auf die Rückbank des Streifenwagens verfrachtet, um aufs Polizeirevier gebracht zu werden. Person bietet an, auch fahren zu können, wenn sonst niemand wolle. Fragt dann, ob er sich ein Lied wünschen könne und schlägt "Bohemian Rhapsody", "Don’t stop believing" oder gerne auch "Scheiss drauf! Mallorca ist nur einmal im Jahr" vor. Gibt erst Ruhe, als die Polizisten sagten, dass niemand mehr Kleingeld für die Jukebox habe.

2:41 Uhr: Person zeigt sich enttäuscht über seinen Promillegehalt. "2,6? Das ist ja nicht mal die Hälfte von dem, was ich letzten Sommer mit den Jungs auf Malle hatte." Schluchzgeräusche, Person bittet die Polizisten, den Promillegehalt niemandem zu verraten.

2:43 Uhr: Person ist kommunikativ. "Jungs, das Taxi teilen wir aber, oder?" Sagt, er kenne einen guten Dönergrill, der noch aufhabe. Oder halt McDonald’s. Nickt dann ein.

2:46 Uhr: Person bittet, die Handschellen gelöst zu bekommen, da nun der perfekte Zeitpunkt sei, seiner Ex-Freundin zu schreiben, wie sehr er sie vermisse. Beginnt dann, Bohemian Rhapsody zu singen. Einleitung eines Strafverfahrens wegen Körperverletzung.

2:50 Uhr: Ankunft auf dem Revier, Person wird in einen Warteraum gebracht. Sieht sich im Spiegel, richtet sich die Haare und sagt: "Na, ganz alleine hier? Kann ich dich auf einen Drink einladen?"

3:02 Uhr: Blutentnahme zur Bestimmung des Blutalkoholgehalts. Person sagt: "Frisch gezapfter Mexikaner? Wo gibt’s denn so was? Ich nehme auch einen."

3:03 Uhr: Person wird darüber aufgeklärt, dass es sich um eine Blutentnahme handelt und reagiert einsichtig. Er würde dann halt noch einen Schluck von dem leckeren Zeug aus der Flasche vorhin nehmen und greift nach dem Atemalkohol-Testgerät des Beamten.

3:15 Uhr: Personalien werden aufgenommen, Person verabschiedet sich euphorisch von den diensthabenden Beamten am Empfang. "Geiler Abend, das nächste Mal zahl ich."

3:17 Uhr: Streifenwagen fährt die Person nach Hause. Person verabschiedet sich: "Danke, dass ihr mich nach Hause gefahren habt, ich glaub, ich hätte echt nicht mehr fahren dürfen."