In Hanau singt eine Frau so schief, dass eine besorgte Nachbarin die Polizei ruft. War was? steckt sich Ohrstöpsel rein und freut sich auf die Bühnenkarriere der Sängerin.

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Letztens las ich von Florence Foster Jenkins. Foster Jenkins war eine amerikanische Opernsängerin des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, oder zumindest hielt sie sich für eine, denn sie war so unglaublich untalentiert, dass sie als schlechteste Sängerin aller Zeiten in die Geschichte einging. Ihr Gesang ist als "außerordentlich schlecht" beschrieben, als eine "Schrecklichkeit ohne Ende". Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann sich auf Wikipedia oder YouTube eine Kostprobe ihres Gesangs anhören. Aber Vorsicht, Sie sollten Notfall-Ohropax griffbereit haben.

Starke Konkurrenz aus Hessen

Nun musste ich unter der Woche an Florence Foster Jenkins denken, denn anscheinend hat sie Konkurrenz aus Hessen bekommen. In Hanau nämlich sang eine Frau auf ihrem Balkon offensichtlich so schief und schräg und fürchterlich, dass eine besorgte Nachbarin dachte, die Frau schreie um Hilfe – und deswegen den Notruf rief.

Ich sag mal so: Das muss man erstmal schaffen. Und das sage ich als jemand, der unter der Dusche so schief singt, dass sich die Wasserrohre vor Schmerz winden. Die Polizei hat aber noch nie jemand deswegen gerufen. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben.

Im Haus schon bestens bekannt

Die Hanauer Polizei zog übrigens wieder von dannen, ohne die Frau wegen Lärmbelästigung oder Körperverletzung aufgrund blutender Passantenohren zu verhaften. Mitarbeiter eines Ladens im Erdgeschoss des Gebäudes erklärten den Polizisten, dass die Frau für ihren Gesang bestens im Haus bekannt sei. An dieser Stelle mein herzliches Beileid an die Nachbarn, die neben einer lebenden Kreissäge wohnen müssen oder in dem steten Glauben, jemand im Haus ziehe einer Katze fest am Schwanz.

Ich frage mich auch, was die Frau wohl gesungen hat? Ob sie eine Leidenschaft für Death oder Black Metal hat und eigentlich fehlerfrei sang, die Nachbarin nur aufgrund der Musikrichtung alarmiert war? Oder handelte es sich einfach um ein Missverständnis? Sang sie vielleicht "Help, I need somebody" von den Beatles oder "Call the police" von LCD Soundsystem und die Nachbarin nahm das wörtlich?

Leidenschaft - schafft Leiden

Wahrscheinlich nicht. Andererseits finde ich es irgendwie auch schön, dass die Frau aus Hanau so entschlossen ihrer Leidenschaft nachgeht, selbst wenn andere Menschen eher von einem Gewaltverbrechen ausgehen als von Musik, wenn sie sie singen hören. Singe, als würde dir niemand zuhören, schrieb ja einst Mark Twain, und irgendwie hatte er ja Recht.

Und wer weiß, wohin das im Falle der Hanauerin noch führt. Zu Hausverbot in sämtlichen Karaoke-Bars Hanaus vielleicht? Oder doch zu großem Erfolg, wie im Falle von Florence Foster Jenkins? Die nämlich feierte trotz ihres offensichtlichen Nicht-Talents eine erstaunliche Karriere, zu ihren Bewunderern zählten zahlreiche Prominente, ihre Auftritte waren ausverkauft, 2016 erschien gar ein Film über ihr Leben mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Ähnlich viel Erfolg wünsche ich der Hanauerin. Und den Nachbarn eine Extraportion Ohropax.