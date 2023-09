War was? Urlaub in der Servicewüste

Weil einem Touristenpaar im Urlaub das Wetter zu regnerisch war, verlangten sie vom Reiseanbieter eine Rückzahlung von 6.000 Euro. Geniale Idee. War was? fragt sich, auf welchen Reisen das Paar sonst noch was auszusetzen hatte.

Hessen, das Bundesland, in dem immer was los ist. An dieser Stelle wirft unser Kolumnist Stephan Reich mit seiner Glosse "War was?" jeden Freitag einen ganz eigenen Blick auf die Nachricht der Woche. Nehmen Sie diesen Blick bitte auf keinen Fall ernst.

Muss man auch erst mal drauf kommen: Ein hessisches Paar hat einen Reisveranstalter auf 6.000 Schadensersatz verklagt, weil das Wetter im Urlaubsland Ecuador nicht gut war. Es war Regenzeit und es regnete dann tatsächlich.

Da stellt sich die Frage: Wie liefen wohl andere Reisen des Pärchens ab? War was? hat sich auf die Suche nach den entsprechenden Google-Rezensionen begeben.

New York

1 Stern

"DAS soll das neue York sein? Wie sieht denn dann das alte aus? Es sind ganz klar Gebrauchsspuren erkennbar, bei Wikipedia steht außerdem, dass es New York sogar schon seit 1624 nach Christus gibt. Und sowas wird als neu beworben, Frechheit. Einen besonders großen Apfel haben wir auch nicht gesehen, die sahen in den Supermärkten alle ganz normal aus. Augenwischerei. Das werden wir uns nicht bieten lassen."

Algarve

1 Stern

"Katastrophe: Niemand vom Reiseunternehmen hat uns vor dem Urlaub am Meer gesagt, dass Wasser nass ist. Wer kann das ahnen? Bei Rückkehr ins Hotel hatten wir außerdem handgezählte 27 Sandkörner in den Schuhen? So etwas darf nicht passieren. Fühlen uns vom Reiseanbieter veräppelt. Wir sehen uns vor Gericht!"

Sternerestaurant Noma

2 Sterne

"Vorab: Das Essen war super lecker. Aber kurz nachdem wir es uns in den Mund gesteckt hatten, war es plötzlich weg??? Und ein paar Stunden später hatte es unseren Körper schon wieder ganz verlassen? Das kommt mir nicht sonderlich nachhaltig vor und hat uns niemand gesagt vorher, daher keine gute Bewertung, sorry :( "

Eiffelturm

1 Stern

"Frechheit, das Ding steht ja gar nicht in der Eifel. Haben unser Hotel aber in Bad Münstereifel gebucht. Wer zahlt uns jetzt die 1.300 Euro für die sechsstündige Taxifahrt? Servicewüste Deutschland!"

Costa Brava

2 Sterne

"Also, das Hotel war eigentlich ganz gut. Aber das All-you-can-eat-Buffet war eine Frechheit. Wir haben es wirklich versucht, aber es war so viel, wir konnten das gar nicht alles essen. Dann aber bitte auch nicht so bewerben??? Frechheit. Die Kosten fürs Magenauspumpen holen wir uns zurück!!!"

Bierkönig Ballermann

1 Stern

"Vorsicht! Wir hatten einen tollen Abend, aber dann ist uns nach dem sechsten Sangria-Eimer irgendwann fürchterlich schlecht geworden. Wahrscheinlich schlechte Hygiene in der Küche, hatten beide am nächsten Tag Grippesymptome wie Kopfschmerzen und Übelkeit. Nie wieder!!! Wir wollen unser Geld zurück!"

Sphinx

2 Sterne

"Bei der Sphinx fehlt die Nase. Wir fliegen doch nicht um die halbe Welt, um uns dann eine Steinstatue ohne Nase anzugucken?! Servicewüste Ägypten. Beschwerde ist eingereicht. Haben dem Reiseveranstalter eine Frist gesetzt, uns die Nase im Nachhinein noch zu zeigen, ansonsten wollen wir 1/52 unseres Geldes zurück, was in etwa dem Anteil der nicht vorhandenen Nase an der Sphinx entspricht. Das finden wir nur fair. Danke."