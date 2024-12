Warnung vor Eisbruch auf Landstraßen im Kreis Gießen und Vogelsberg

Die kalte Witterung sorgt in Hessen am Silvestertag vielerorts für Verkehrsbehinderungen. Wie die für Verkehsmeldungen zuständige Landesmeldestellle Wiesbaden am Dienstag mitteilte, wird in den Kreisen Gießen und Vogelsberg seit dem Mittag vor Schnee- und Eisbruch gewarnt.

Die L3139 ist zwischen Götzen (Schotten) und der Abzweigung nach Altenhain (Laubach) wegen Eisbruch und umgestürzter Bäume in beide Richtungen gesperrt. Aus dem gleichen Grund ist die L3072 ist zwischen der Abzweigung nach Atzenhain (Mücke) und Lehnheim (Grünberg) gesperrt, genauso wie die L3073 zwischen Elpenrod (Gemünden) und Ruppertenrod (Mücke).