Wer durch Guxhagen fährt, kann die blauen Tonnen mit Altpapier kaum übersehen. Vor Weihnachten wurde der Papiermüll zuletzt abgeholt. Bei den Menschen im Ort stapelt sich Müll in Keller und Wohnung - der Frust wächst.

Tonne voll: In Guxhagen wurde der Papiermüll zuletzt vor Weihnachten abgeholt. Bild © Stefanie Küster/hr

Karina Schulze ist genervt. "In unserem Keller sieht es wild aus", sagt sie und lacht. Drei Generationen wohnen in dem Haus in Guxhagen (Schwalm-Eder) - da kommt viel Müll zusammen. Wann das Papier endlich abgeholt wird, weiß sie nicht. "Ich wünsche mir mehr Informationen" erklärt Schulze.

Verständnis für die Situation hat sie wenig. Dass die Fahrzeuge wegen der Glätte nicht durchgekommen sein sollen, hält sie für eine Ausrede. Der Winter komme nicht überraschend, so die Guxhagenerin, "in anderen Ländern wie Österreich funktioniert das ja auch".

Karina Schulzes Keller sieht "wild aus". Bild © Stefanie Küster/hr

Letzte Abholung vor Weihnachten

Der Frust ist groß bei den Menschen in Guxhagen - vor allem im Oberdorf. Hier säumen blaue Tonnen den Bürgersteig, vollgestopft mit Papiermüll: Geschenkpapier, Verpackungen von Silvesterfeuerwerk, Kartons. Seit dem 17. Dezember ist der Müll hier nicht mehr abgeholt worden, die nächste planmäßige Leerung am 14. Januar fiel aus.

Der Grund für das Müll-Chaos sind Probleme beim Entsorgungsunternehmen. Seit Anfang des Jahres ist ein neues Unternehmen für den Müll im Schwalm-Eder-Kreis zuständig. Auch andernorts im Landkreis gibt es Probleme mit vollen Tonnen. So warten die Menschen in Borken lange auf die nächste Abfuhr und auch in Melsungen haben volle Tonnen bereits für Ärger gesorgt.

Fahrzeugprobleme bei Minusgraden

Der Entsorger Pre Zero mit Sitz in Porta Westfalica (Nordrhein-Westfalen) räumte auf Nachfrage Startschwierigkeiten ein. Man habe sich intensiv auf den Auftrag vorbereitet und in 22 fabrikneue Sammelfahrzeuge investiert, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit.

Die Fahrzeuge seien getestet worden, dennoch sei es bei den Minusgraden in den vergangenen Wochen zu Problemen mit der Technik gekommen. In Guxhagen ist es hauptsächlich der Papiermüll. In anderen Gemeinden im Schwalm-Eder-Kreis bleiben zurzeit auch die Bio- und Restmülltonnen stehen.

Beschwerden bei der Gemeinde

In der Gemeinde Guxhagen steht das Telefon nicht still. Bei Bürgermeisterin Susanne Schreiber (parteilos) sind unzählige Hilferufe aus der Bevölkerung eingegangen, berichtet sie. Die Menschen wollen wissen, wann ihr Müllproblem gelöst wird. Im Oberdorf ist der Papiermüll betroffen, im Ortsteil Grebenau vor allem die Biotonnen.

Peter Zulauf, Geschäftsführer des Abfallzweckverbandes, hat sich die Fahrzeuge beim Unternehmen nach den ersten Startschwierigkeiten selbst angeschaut und kann die technischen Probleme bestätigen. Den Unmut im Kreis kann er nachvollziehen. "Übervolle Mülltonnen mag keiner gern", sagt er.

Erst im letzten Jahr hatte der vorherige Entsorger seinen Vertrag mit dem Zweckverband gekündigt, es kam zum Rechtsstreit. Darüber hatte zuerst die HNA berichtet. Kurzfristig wurde neu ausgeschrieben und Pre Zero im Rahmen einer Notvergabe beauftragt.

Landrat Winfried Schreiber, Bürgermeisterin Sabine Schreiber und Abfallzweckverbands-Geschäftsführer Peter Zulauf. Bild © Stefanie Küster/hr

Landrat: "Schlechter Start" für den Entsorger

Landrat Winfried Becker (SPD) kann den Frust der Bürgerinnen und Bürger verstehen. Für den Anbieter sei das ein "schlechter Start" gewesen. Das Unternehmen habe neben dem Winterwetter mit Ausfällen durch die Grippezeit zu kämpfen.

Dazu kämen zum Teil Fahrer, die sich vor Ort nicht auskennen würden und die neuen Touren erst einmal erarbeiten müssten. "Jeder Wechsel birgt genau diese Gefahren", so Becker. Beim alten Unternehmen habe es ein Vierteljahr gedauert, bis sich die Touren eingespielt hätten.

"Der Müll fliegt durch die Gegend": Kurt Thomas vor seinem Haus. Bild © Stefanie Küster/hr

Nasser und herumfliegender Papiermüll

Ein Vierteljahr ist lang - gerade, wenn der Müll bei winterlichem Wetter neben den Tonnen liegt. "Alles ist aufgeweicht, steht auf den Gehwegen herum und fliegt durch die Gegend", sagt auch Anwohner Kurt Thomas.

Lange müssen die Menschen in Guxhagen nicht mehr warten: Am Samstag sind Sonderfahrten geplant, um kurzfristig für Entlastung zu sorgen. Zehn Müllfahrzeuge sollen die Tonnen leeren - und der Müll wieder in der Tonne landen statt daneben.