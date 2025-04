Versorgung gefährdet Dringender Appell in Brensbach: Spart Wasser!

Wasser-Alarm in Brensbach: In weiten Teilen der Odenwald-Gemeinde sind die Bewohner am Wochenende zum eisernen Sparen aufgerufen. Ansonsten drohe ein kompletter Ausfall der Wasserversorgung.

Der Spar-Appell hat auch etwas Gutes: Dreckiges Geschirr kann guten Gewissens stehen bleiben. Bild © picture alliance / dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Geregnet hat es gefühlt zuletzt im vergangenen Jahr, das bislang wärmste Wochenende des Frühlings steht vor der Tür - ausgerechnet jetzt wird in Brensbach das Wasser knapp. Für weite Teile der Odenwald-Gemeinde besteht ein "dringender Aufruf" zum Wassersparen, wie Bürgermeister Rainer Müller (SPD) auf der Homepage der Gemeinde schreibt. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Betroffen sind die Ortsteile:

Brensbach

Wersau

Nieder-Kainsbach/Stierbach

Höllerbach

Affhöllerbach Überall dort sollen die Bewohnerinnen und Bewohner den Trinkwasserverbrauch auf das "unbedingt nötigste Maß" beschränken. Es drohe ansonsten ein kompletter Ausfall der Wasserversorgung in den Ortsteilen, warnte die Gemeinde. Brandschutz bleibt gesichert Die Wasserknappheit rühre von einem technischen Problem in mehreren Brunnen der Gemeinde. Wegen eines Leitungsschadens könne der Hochbehälter in Brensbach am Oberwald als zentrale Versorgungsstelle für die Wasserversorgung nicht nachgefüllt werden. Reserven für den Brandschutz blieben davon unberührt, versichert die Gemeinde. Videobeitrag Felder so trocken wie im August Video Bild © hr Ende des Videobeitrags Spar-Appell gilt vermutlich über Wochenende hinaus Der zuständige Wasser-Notdienst konkretisierte auf hr-Nachfrage, es fehle ein Ersatzteil für die Reparatur des Leitungsschadens. Das müsse erst herangeschafft werden. Das Problem und damit der Appell zum Sparen dürften demnach über das Wochenende hinaus bestehen bleiben. Auf ihrer Homepage informiert die Gemeinde Brensbach über den aktuellen Stand.