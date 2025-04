Sparen muss trotzdem sein Wasserversorgung in Brensbach läuft wieder

Bewohner in Brensbach können nach einem technischen Fehler an einem Hochbehälter wieder den Wasserhahn normal aufdrehen: Am Wochenende war Alarm in der kleinen Odenwaldgemeinde, weil die Trinkwasserversorgung gefährdet war. Die Anwohner mussten dringend sparen.

Der Spar-Appell hat auch etwas Gutes: Dreckiges Geschirr kann guten Gewissens stehen bleiben. Bild © picture alliance / dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Die Störung am Trinkwasserversorgungsbrunnen in der kleinen Odenwald-Gemeinde Brensbach ist repariert worden: Der dringende Aufruf zum Wassersparen wurde damit aufgehoben. Aktuell laufen die Hochbehälter wieder bei rund 90 Prozent, heißt es von der Gemeinde. Trotzdem soll weiter gespart werden. Die Anwohner werden angehalten, keine Pools zu befüllen oder das Auto zu waschen. Die Fördermenge an Trinkwasser sei weiterhin eingeschränkt. Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags In der Gemeinde sollte der Trinkwasserverbrauch auf das "unbedingt nötigste Maß" beschränkt werden. Es drohe ansonsten ein kompletter Ausfall der Wasserversorgung in den Ortsteilen, warnte die Gemeinde Ende vergangener Woche. Die Schäden seien aber noch nicht komplett behoben, hieß es von der Gemeinde am Montag, das passiere erst in den kommenden Tagen. Brandschutz bleibt gesichert Die Wasserknappheit rühre von einem technischen Problem in mehreren Brunnen der Gemeinde. Wegen eines Leitungsschadens könne der Hochbehälter in Brensbach am Oberwald als zentrale Versorgungsstelle für die Wasserversorgung nicht nachgefüllt werden. Reserven für den Brandschutz blieben davon unberührt, versicherte die Gemeinde.