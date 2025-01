Meldestelle CENAP Rekordzahl an Ufo-Sichtungen eingeschickt

Lichteffekte, Satelliten, Drohnen: Die deutschlandweite Ufo-Meldestelle in Südhessen verzeichnet in diesem Jahr einen Höchststand an Sichtungen. Jedes eingeschickte Foto wird geprüft. Auf das eine entscheidende Foto wartet die Meldestelle in Lützelbach allerdings noch immer.

Veröffentlicht am 10.01.25 um 07:54 Uhr









Keine Ufos, sondern zwei "Starlink"-Satelliten von SpaceX sind in der Nacht als Lichtstreifen am Himmel zu erkennen. Bild © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

