Löscharbeiten am Altkönig dauern an

Weitere Glutnester am Altkönig entdeckt

Der Waldbrand am Altkönig ist zwar weitgehend unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern aber an - vermutlich bis Samstag. Der Kreis geht inzwischen von Brandstiftung aus.

Die Löscharbeiten am Altkönig zwischen Kronberg und Königstein (Hochtaunus) werden bis voraussichtlich Samstag andauern. Ein aktuelles Wärmebild habe gezeigt, dass es in der Humusschicht unterhalb des Plateaus immer noch Glutnester mit Temperaturen von bis zu 300 Grad gebe, teilte die Feuerwehr dem hr am Mittwoch mit. Diese seien nicht wie zunächst geplant bis Donnerstag zu löschen.

Demnach sind noch immer 130 Kräfte im Einsatz. Sie hätten den Brand zwar unter Kontrolle, müssten ein neues Aufflammen des Feuers aber verhindern, sagte ein Sprecher des Hochtaunuskreises.

Schwierige Bedingungen für Einsatzkräfte

Die Einsatzbedingungen der Löschteams sind in dem steilen und steinigen Gelände schwierig. Wie Uli Both, Technischer Einsatzleiter der Feuerwehr, erläuterte, könnten abgebrannte Bäume umstürzen und die Feuerwehrleute gefährden. Hessen Forst werde mit seinen Kräften und Spezialgerät das Totholz wegräumen, "sodass wir vordringen und nachlöschen können", so Both.

Mit Drohnen und Wärmebildkameras wurde zudem nach Glutnestern gesucht, aufgestellte Sprinkler sollten den Boden kühlen. Wanderer, Radfahrer und Spaziergänger sollen das Gebiet weiterhin meiden.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Wie es am Montagnachmittag zu dem Brand am dritthöchsten Taunusgipfel kam, der mittlerweile eine Fläche von vier bis fünf Hektar Wald erfasst hat, ist weiterhin unbekannt. Die Polizei ermittelt, Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Im Zuge des Einsatzes seien viele illegale Feuerstellen gefunden worden, sagte der Landrat des Hochtaunuskreises, Ulrich Krebs (CDU), am Dienstag. Er appellierte an die Bevölkerung, an den Taunushängen nicht zu grillen oder Feuer zu machen.

Laut Kreisbrandinspektor Carsten Lauer kam es in dem Gebiet in den vergangenen Jahren immer wieder zu Brandstiftung. Erst vor einer Woche sei etwa 200 Meter von der jetzigen Brandstelle entfernt ein kleiner Brand entstanden.

Fünf Feuerwehrleute verletzt

Bei dem Einsatz wurden nach Angaben des Kreises fünf Feuerwehrleute verletzt: Vier von ihnen hätten Rauch eingeatmet, einer sei im Gelände umgeknickt. Sie sind nach Angaben der Feuerwehr inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Insgesamt kämpften den Angaben zufolge rund 400 Einsatzkräfte aus der Region gegen den Brand. Unterstützung kam von den Feuerwehren in Frankfurt, Wiesbaden, Hanau-Steinheim und Maintal (Main-Kinzig).

Auch Polizei und das Technische Hilfswerk waren vor Ort. Nach Kreisangaben waren außerdem Mitarbeiter von Hessen Forst im Einsatz, die altes Holz wegräumten, "um so dem Feuer die Nahrung zu entziehen".

Hohe Waldbrandgefahr

Die Feuerwehren hatten bereits am Wochenende zu mehreren größeren Wald- und Böschungsbränden ausrücken müssen. Bei Rödermark (Offenbach) brannte ein rund zwei Hektar großes Waldstück. In Frankfurt gab es zwei Brände an Böschungen.

Der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdiensts (DWD) weist für Hessen derzeit die dritthöchste Gefahrenstufe aus, im Süden sogar die zweithöchste Stufe. Der Waldbrandgefahrenindex sei allerdings nicht die Waldbrandwarnstufe vor Ort, die von Landes- oder örtlichen Behörden festgelegt werde, betonte der DWD.

Weitere Informationen Waldbrandgefahr Nach Angaben des Umweltministeriums besteht landesweit eine erhöhte Waldbrandgefahr, insbesondere in Südhessen. Eine offizielle Alarmstufe wurde bislang nicht aufgerufen. In ganz Hessen ist der sogenannte Graslandfeuerindex auf der zweithöchsten Gefahrenstufe. Das heißt, ausgedörrte Grasflächen können sich leicht entzünden. Ende der weiteren Informationen

