Weltkriegsbombe in Hanau entschärft

Auf einem ehemaligen Firmengelände in Hanau ist am Dienstagnachmittag eine Bombe entschärft worden. Auf demselben Gelände war bereits vor einer Woche ein Blindgänger entdeckt und entschärft worden.

Bei Sondierungsarbeiten wurde am Dienstagnachmittag ein rund 50 Kilogramm schwerer Blindgänger auf einem ehemaligen Militärgelände in Hanau entdeckt. Am frühen Abend teilte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) mit, die Bombe sei erfolgreich entschärft worden.

Gemeinschaftsunterkunft und Geschäfte werden evakuiert

Für die Entschärfung wurde im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Eine in dem Radius liegende Gemeinschaftsunterkunft wurde evakuiert, die Bewohnerinnen und Bewohner wurden für die Dauer der Entschärfung im Bürgerhaus Wolfgang untergebracht.

Auch ein Bahngleis, das hauptsächlich für den Güterverkehr genutzt wird, wurde gesperrt. Der Zugverkehr wurde umgeleitet.

Zuletzt mehrere Bombenfunde in Hanau

Zuletzt war in der vergangenen Woche auf demselben Gelände eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger wurde am vergangenen Mittwoch entschärft.

Zuvor hatte es im März in Hanau zwei größere Bombenfunde gegeben. Damals musste eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe kontrolliert gesprengt werden, wenige Tage später mussten wegen der Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe etwa 17.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

