Es wird heiß in Hessen, ab Samstag sind bis zu 32 Grad vorhergesagt. Vor der Hitze kommt wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern - auch an Fronleichnam.

Vor dem langen Fronleichnam-Wochenende kündigt sich in Hessen wechselhaftes Wetter an. Die bisher trockene Luftmasse wird abgelöst, und es wird unbeständig.

Vornehmlich im Norden gibt es örtlich Schauer und Gewitter, wie hr-Meteorologe Michael Köckritz am Dienstag sagte. Er sprach von punktuellem Niederschlag, zu erwarten sei "kein flächiger Regen". Köckritz sagte: "Je mehr im Süden, desto trockener bleibt es."

Starkregen möglich

Bereits am Dienstagnachmittag nimmt die Bewölkung vor allem im Norden und Osten Hessens zu. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad in den höheren Lagen der Rhön und 28 Grad an Rhein und Main. In der Nacht zum Mittwoch ist es vom Norden bis zur Mitte wolkig, gebietsweise fällt Regen. Die Luft kühlt auf 14 bis 9 Grad ab.

Am Mittwoch überwiegen die Wolken. "Den längsten und meisten Sonnenschein gibt es noch südlich des Mains", sagte Köckritz. Bei Höchsttemperaturen von 19 bis 26 Grad regnet es am Vormittag im Norden. Später können sich örtliche Schauer samt einzelner Gewitter im ganzen Land entwickeln. Zwar kann es dabei zu Starkregen kommen, es wird aber "längst nicht überall nass", wie Köckritz sagte.

Ab Freitag kaum noch Schauer

Auch am Feiertag gibt es voraussichtlich bei Sonne, teilweise dichten Wolken und bis zu 28 Grad gelegentliche Schauer oder Gewitter, die kräftig sein können. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts vom Dienstag sind dann wieder Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich.

Am Brücken-Freitag werden bis zu 29 Grad erreicht, laut Köckritz "vielleicht auch 30 Grad". Dabei gibt es kaum noch Schauer bei einem überwiegend freundlichen Mix aus Sonne und Wolken.

Tiefdruckeinfluss zur neuen Woche

Der Samstag dürfte bei der Temperatur noch einen drauflegen. Bei Höchstwerten von 26 bis 32 Grad gibt es viel Sonnenschein. Auch der Sonntag bleibt trocken und ähnlich warm. Nachts kühlt es dann nur noch auf zweistellige Werte ab, Köckritz sprach von 16 bis 10 Grad Tiefsttemperatur.

Zur neuen Woche gerät Hessen von Südwesten her voraussichtlich unter Tiefdruckeinfluss. Das Risiko von "nachmittäglichen und abendlichen Schauern und Gewittern" steigt dann wieder. Die Temperaturen bleiben laut Köckritz bei um die 30 Grad hoch.