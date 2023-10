Der Oktober ist bisher durchschnittlich fünf Grad zu warm. Auch in den nächsten Tagen wird das Wetter nochmal richtig spätsommerlich - bis zu 26 Grad. Doch damit ist bald Schluss.

Videobeitrag Video alle wetter! vom 10.10.2023 [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Noch einmal die Sonne ins Gesicht strahlen lassen, die Wärme auf der Haut spüren und das eine oder andere Getränk draußen auf der Terrasse trinken. Diese Woche zeigt der Goldene Oktober noch mal alles, was er kann. In Südhessen soll es am Freitag bis zu 26 Grad warm werden.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Wer in Nordhessen seine Sommerbräune auffrischen will, muss sich aber ranhalten und das am Mittwoch machen. Dann soll es bis zu 23 Grad geben, bevor es am Donnerstag kälter wird.

Der Oktober ist fünf Grad zu warm

Zu warm und leicht zu trocken: Das ist der Oktober in Hessen bisher. Die Durchschnittstemperatur ist fünf Grad zu hoch. Die hr-Meteorologin Pila Bossmann erklärt diese Temperaturen mit warmer Luft, die derzeit aus Südwesteuropa nach Hessen kommt.

"Über dem Atlantik gab es eine lange Abfolge von Tiefdruckgebieten, die sich nicht bewegt haben. Diese sorgen für eine warme Südwestströmung", so Bossmann. Auf den Klimawandel ließen sich solche einzelnen Ereignisse nicht direkt zurückführen.

Wetter hat kaum Auswirkungen

Auswirkungen auf die Natur hat das aktuelle Wetter nach Ansicht von Pila Bossmann kaum. Denn auch wenn der September ebenso wie der Oktober zu warm und zu trocken gewesen sei, sei der August sehr regenreich. Die Ernten, die noch anstehen, seien deshalb nicht in Gefahr.

Ab Samstag bringt der Südwestwind vom Atlantik her aber deutlich kühlere Luft und Regen nach Hessen. Am Wochenende soll die Höchsttemperatur nur noch zwischen 12 und 15 Grad liegen. Das spätsommerliche Wetter dürfte damit endgültig vorbei sein.

Gute Nachrichten also für alle, die sich schon seit Wochen darauf freuen, sich mit Tee und Buch auf der Couch einzukuscheln und dem prasselnden Regen zuzuhören.