Nach dem frostigen Winterstart lässt sich zum ersten Advent hier und da die Sonne über Hessen blicken. In der neuen Woche weicht sie wieder Wolken, Schnee und Regen. Das sorgt bei leicht steigenden Temperaturen für Glättegefahr.

Von einem Schneechaos, wie es Bayern am Wochenende erlebt hat, ist Hessen ein gutes Stück entfernt. Doch die Winterdienste können sich über mangelnde Beschäftigung dieser Tage nicht beklagen. Nach den Schneefällen der vergangenen Tage verspricht der Sonntag zwar landesweit eine Auflockerung und sogar einige adventliche Sonnenstrahlen vor allem im südlichen Teil des Landes, doch zum Start der neuen Woche besteht Glättegefahr auf Hessens Straßen. Auto- und Fahrradfahrer sollten in den kommenden Tagen daher besonders vorsichtig unterwegs sein.

Zunächst einmal verweilen die Temperaturen aber noch um den Gefrierpunkt und im Verlauf des Sonntags auch meist darunter. im Süden und im Osten liegen die Tiefstwerte bei eisigen -6 Grad, im Nordosten fallen in der ersten Tageshälfte auch noch vereinzelt Schneeflocken. Das dürfte vor allem die Skifahrer auf der Wasserkuppe freuen. Dort wurde am Wochenende die Saison eröffnet, allerdings trugen die Schneekanonen ihren Teil dazu bei.

Videobeitrag Video Saisonstart auf der Wasserkuppe Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Gefrierender Regen zum Wochenstart möglich

"In den höheren Lagen wird uns die weiße Pracht erhalten bleiben", blickt hr-Meteorologe Tim Frühling in die kommende Woche. Für alle anderen heißt es: Aufpassen, denn die Niederschläge können bei leicht steigenden Temperaturen gefrieren. Nachdem die Tiefstwerte in der Nacht zum Montag bei bis zu -8 Grad liegen, klettert das Thermometer in Hessen zum Wochenstart bei wolkenverhangenem Himmel auf -3 bis 2 Grad.

Ab Montagnachmittag fällt vom Westen her Schnee oder gefrierender Regen. "Vorsichtig fahren", rät der Wetterexperte, und das nicht nur am Montag: "Auch am Dienstag gibt es Regen und gefrierenden Regen bei 0 bis 5 Grad." Schnee fällt zwar auch noch, dann aber nur noch auf den höheren Bergen. "Und auch am Mittwoch gibt es weitere Niederschläge. Vor allem in den Niederungen ist mit Regen zu rechnen, die Höchstwerte betragen am Mittwoch laut Vorhersage 0 bis 6 Grad.

Einzelne Flüge nach München noch gestrichen

Während Skifahrer am Wochenende auf ihre Kosten kamen, baden Flugreisende auch am Sonntag noch die Auswirkungen des Schneechaos in Bayern aus. Am Morgen wurden die ersten Flüge mit Ziel München noch annulliert. Nachdem dort am Samstag der gesamte Flugverkehr gestrichen worden war, sollte sich die Lage im Laufe des Sonntags aber wieder normalisieren.

Die dortige Situation brachte auch den Frankfurter Flughafen an seine Belastungsgrenze, denn hier wurden einige Flieger empfangen, die eigentlich in München hätten landen sollen. An den Serviceschaltern in den Terminals am Frankfurter Airport bildeten sich am Samstag lange Schlangen, einzelne Flüge mussten gestrichen werden. Davon war tags darauf kaum noch etwas zu spüren, in München hingegen war der Hauptbahnhof auch am Sonntagvormittag noch gesperrt.

Kältebus, Containerwohnung, Teestube Wie hessische Städte Obdachlosen im Winter helfen Schnee, Eisregen, Temperaturen um den Gefrierpunkt: Menschen, die ohne Dach über dem Kopf auf der Straße leben, begeben sich im Winter in Gefahr. Kommunen und soziale Einrichtungen helfen ihnen mit speziellen Angeboten. Zum Artikel