Verzögerungen am Frankfurter Flughafen durch Schneechaos in München

Schnee und Eis hatten am Samstag zu einer Sperrung des Münchener Flughafens geführt. Und das hatte Auswirkungen bis nach Frankfurt: Hier gab es Verspätungen, Annullierungen und lange Schlangen. Am Sonntag früh normalisierte sich die Lage langsam wieder.

Der Flughafen München hat am Sonntag um 6 Uhr seinen Flugbetrieb wieder aufgenommen . Das teilte der Airport auf seiner Website mit. Es werde wegen des Schneechaos aber weiterhin Einschränkungen im Luftverkehr geben, hieß es. Die Wiederaufnahme des Flugverkehrs dürfte auch den Frankfurter Flughafen entlasten.

Die Einstellung des Flugbetriebs in München hatte am Samstag auch am Frankfurter Flughafen für Verzögerungen gesorgt. Das teilte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport mit. Rund 20 Maschinen, die eigentlich in München hätten landen sollen, wurden demnach nach Frankfurt umgeleitet. Es habe sich vor allem um große Maschinen und Langstreckenflüge gehandelt. Einzelne Flüge wurden nach hr-Informationen auch gestrichen. Auch am frühen Sonntagmorgen wurden vereinzelt Flüge mit Ziel München noch annulliert. (Abflüge vom Frankfurter Flughafen)

Kapazität in Frankfurt erschöpft

Die Kapazität des Frankfurter Flughafens sei erschöpft gewesen, sagte der Sprecher am Samstagmittag, weitere Umleitungen konnten daher nicht mehr aufgenommen werden. Auch in Frankfurt mussten die Maschinen enteist werden, was zu weiteren Verzögerungen bei der Abfertigung führte.

"Passagiere sind angehalten, sich vor ihrem Abflug mit der Airline in Verbindung zu setzen, und ihre Abflugzeiten zu überprüfen", fügte er hinzu. An Informationen zu kommen, gestaltete sich für viele Flugreisende allerdings schwierig: An den Serviceschaltern in den Terminals am Frankfurter Airport bildeten sich lange Schlangen.

Auch Bahnverkehr eingeschränkt

Auch der Verkehr auf der Schiene kam angesichts der starken Schneefälle in Bayern durcheinander. Der Hauptbahnhof in München könne den ganzen Tag über nicht angefahren werden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Auch am Sonntagmorgen war der Bahnhof noch gesperrt. Der Fernverkehr im Großraum München wurde eingestellt. Die Bahn riet Reisenden vor Fahrtantritt zu checken, ob die gewünschte Verbindung nach Plan fährt.

Fußballplätze nicht bespielbar

Das Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen Union Berlin wurde abgesagt. Auch in Hessen, wo der Wintereinbruch Anfang der Woche für Chaos gesorgt hatte, fallen am Wochenende witterungsbedingt einige Spiele aus: In der Regionalliga wurden die Partien von Steinbach Haiger, Fulda-Lehnerz und KSV Hessen Kassel abgesagt.

Und die Hessenliga musste schon jetzt in die Winterpause: Der eigentlich für dieses Wochenende geplante letzte Spieltag des Kalenderjahres wurde wegen nicht bespielbarer Plätze komplett abgesagt.