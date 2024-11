Die Hessen können sich zum Wochenstart erneut über heiteres Herbstwetter freuen. In den kommenden Nächten kehrt laut hr-Wetterredaktion aber auch der Nebel immer wieder zurück.

Nebel und Sonne - damit könnte man das Wetter in den kommenden Tage in Hessen ganz gut zusammenfassen. So kehre in den Nächten der Nebel zwar immer wieder zurück, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Die Tiefstwerte liegen dann bei 5 bis -2 Grad mit den niedrigsten Temperaturen in einigen Tallagen Nord- und Osthessens, auf den Bergen bleibt es mit 5 bis 2 Grad frostfrei.

Doch im Verlauf des Montags soll sich der Nebel - wenn auch mitunter zäh - wieder auflösen. Es wird heiter bis sonnig, und auch die Temperaturen steigen auf 8 bis 13 Grad an. Das ruhige Hochdruckwetter hält also an.

Auch am Dienstag sonniges Herbstwetter

Das ruhige, teils neblig-trübe und teils sonnige Herbstwetter hält laut hr-Wetterredaktion am Dienstag an - bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Den Nebel in diesen Tagen erklärt hr-Wetterexperte Ingo Bertram mit der schwächeren Sonne. Anders als im Sommer schaffe sie es nicht mehr, die unteren Luftschichten durchzuwärmen.

"Deshalb bleibt die feuchte Luft oft tagelang liegen." Um den Nebel fortzuräumen, bräuchte es einen stärkeren Wind oder einen Luftmassen-Austausch.

Die Frankfuter Skyline am Sonntagmorgen hinter einer Nebeldecke. Bild © picture-alliance/dpa (Jan Eifert)

Ab Mittwoch weniger Sonne

Am Mittwoch kann es vielerorts neblig-trüb oder wolkig werden - bei nur wenig Sonne. Dazu bleibt es meist trocken bei 7 bis 12 Grad.

Für Donnerstag ist weiter viel Nebel und Hochnebel vorhergesagt, dabei soll es kaum Sonnenschein geben. Es bleibt überwiegend trocken bei 6 bis 11 Grad.