Waldbrandgefahr in Hessen steigt

Wegen der Trockenheit bei sommerlichen Temperaturen besteht in einigen Gebieten Hessens hohe Waldbrandgefahr. Besonders betroffen sind der Raum Frankfurt, Offenbach und Darmstadt.

In mehreren Regionen Hessens besteht die zweithöchste Waldbrand-Gefahrenstufe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Für das Wochenende mit vorhergesagten Temperaturen von bis zu 38 Grad weist der DWD für das Wochenende im Raum Frankfurt, Offenbach und Darmstadt sogar die höchste Gefahrenstufe aus. Die Lage soll sich erst am Montag wieder entspannen.

Das Umweltministerium hatte schon zur Wochenmitte erhöhte Vorsicht bei Waldbesuchen angemahnt. Außerhalb ausgewiesener Grillstellen dürfe kein Feuer entfacht werden. Auf Grillplätzen solle darauf geachtet werden, Funkenflug zu vermeiden und das Feuer vor dem Verlassen richtig zu löschen. Im Wald besteht zudem ein Rauchverbot. Auch aus dem Auto geworfene Zigaretten seien ein Waldbrandrisiko. Außerdem bat das Ministerium darum, Zufahrtswege in Wälder freizuhalten. Wer im Wald ein Schwelfeuer oder einen Brand bemerkt, wird gebeten, umgehend die Feuerwehr unter der Notrufnummer zu informieren.

Abgestorbene Waldstücke besonders gefährdet

Insbesondere in abgestorbenen Waldstücken und auf kahlen Flächen mit Kronenresten und Reisig besteht laut Ministerium erhöhte Gefahr. Das liege an der stärkeren Sonneneinstrahlung und dort verbliebenem Reisig.

