Vier Wölfe haben jüngst insgesamt vier Schafe und eine Ziege gerissen.

Die drei Übergriffe im November 2023 wurden in den Landkreisen Fulda, Lahn- Dill und Rheingau-Taunus nachgewiesen, wie das Wolfszentrum Hessen im Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde in allen Fällen Wolfs-DNA sichergestellt. Nachdem Wölfe in Hessen anderthalb Jahrhunderte als ausgestorben galten, müssten Weidetierhalter nun landesweit wieder jederzeit mit durchziehenden Wölfen rechnen, hieß es.