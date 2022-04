Eine Wölfin ist durch gefundenen Kot im Landkreis Hersfeld-Rotenburg genetisch identifiziert worden.

Ob sich das aus der Dahlener Heide in Sachsen stammende Tier in Hessen niedergelassen hat oder nur umherzog, sei noch unklar, teilte das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden am Freitag mit.