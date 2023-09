Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gießen sind am Sonntag 22 Menschen durch das Einatmen von Rauch verletzt worden, drei von ihnen kamen in eine Klinik.

Mehrere Bewohner mussten mithilfe von Leiterin aus dem Haus gerettet werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter den Verletzten waren auch vier Einsatzkräfte der Feuerwehr. Das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden: 50.000 Euro.