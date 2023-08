In der Rhön hat möglicherweise ein Wolf zwei Lämmer getötet und ein Schaf verletzt.

Das Wolfszentrum habe am Montag eine entsprechende Meldung aus Hilders (Fulda) erhalten, teilte am Mittwoch das Landesamt HLNUG mit. Das verletzte Schaf sei eingeschläfert worden. Ein Ergebnis der DNA-Probe liege vermutlich in zwei bis drei Wochen vor. Wie am Mittwoch außerdem bekannt wurde, gab es im Juni zwei nachgewiesene Angriffe von Wölfen auf Nutztiere im Main-Kinzig-Kreis und im Kreis Fulda. Zwei Schafe seien getötet worden.