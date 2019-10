Listerien in Pizzasalami

In Pizzasalami und einer Brühwurst der Firma Wilke Wurstwaren sind gefährliche Bakterien gefunden worden. Nachdem es zwei Tote gab, wurde das nordhessische Unternehmen nun dicht gemacht.

Das Veterinäramt des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat das Unternehmen Wilke Wurstwaren in Twistetal-Berndorf geschlossen. Wie das Amt dem hr am Mittwoch bestätigte, sind zwei Todesfälle in Hessen auf Produkte des Betriebs zurückzuführen. Zuerst hatte die HNA darüber berichtet .

Das Robert-Koch-Institut (RKI) habe einen "unmittelbaren Zusammenhang" hergestellt, hieß es weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Todesfälle durch Wilke-Produkte eingetreten sind, liege demnach bei 99,6 Prozent.

Listerien festgestellt

Festgestellt worden seien Listerien, also Bakterien. Bei gesunden Menschen können diese grippeähnliche Symptome auslösen, bei Älteren, Schwangeren und Immungeschwächten könnten Listerien dagegen zum Tode führen.

Die beiden Todesfälle seien ältere Menschen aus Hessen gewesen. Weitere Informationen dazu gebe es derzeit nicht. Beobachtet würden aktuell noch 37 Krankheitsfälle, die möglicherweise mit Wilke-Produkten zusammenhängen.

Wilke Wurstwaren ruft deshalb jetzt auch weltweit alle Produkte mit Ausnahme von Vollkonserven zurück. Fälle von Verunreinigungen hat es nach Angaben des Veterinäramts in den vergangenen Monaten mehrere gegeben, trotz einer Reinigung der Maschinen der Firma. Jetzt ermittelt auch die Staatsanwaltschaft.

