Der Zoll hat in Friedberg kistenweise gefälschte Zigaretten und Wasserpfeifentabak in Friedberg sichergestellt. Der Steuerschaden liegt bei 350.000 Euro. Bei einem Tatverdächtigen wurden außerdem zehntausende Euro Bargeld gefunden.

Veröffentlicht am 03.02.25 um 11:47 Uhr

In Friedberg wurden illegale Tabakwaren sichergestellt.

In Friedberg wurden illegale Tabakwaren sichergestellt.

1,6 Millionen gefälschte Zigaretten und 70 Kilogramm illegal hergestellter Wasserpfeifentabak: Die Frankfurter Zollfahndung hat in Geschäftsräumen in Friedberg im Januar große Mengen illegaler Tabakwaren sichergestellt. Das teilte die Behörde am Montag mit.

350.000 Euro Steuerschaden

Nun werde gegen einen 46-Jährigen ermittelt, gegen den bereits im Herbst vergangenen Jahres ein anderes Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz lief. Der Steuerschaden für die 8.250 Stangen Zigaretten und den Wasserpfeifentabak liege bei 350.000 Euro, teilte der Zoll mit. Bei dem Verdächtigen wurden auch 71.000 Euro Bargeld sichergestellt.

"Illegale und gefälschte Tabakwaren werden oft unter hygienisch sehr fragwürdigen Umständen hergestellt", warnte die Sprecherin der Frankfurter Zollfahndung, Carina Orth. Gesundheitliche Risiken, zusätzlich zu den bestehenden beim Rauchen, seien nicht auszuschließen. Außerdem müssten Kunden sich klar machen, dass sie "aktiv erhebliche Steuerhinterziehung und kriminelle Machenschaften unterstützen", erklärte Orth.

Tabakwaren dürfen in Deutschland nur verkauft werden, wenn sie ordnungsgemäß versteuert wurden. Legale Tabakprodukte sind am deutschen Steuerzeichen auf der Packung zu erkennen.