Zwei Hektar Wald bei Rödermark in Flammen

Bei Rödermark steht ein rund zwei Hektar großes Waldstück in Flammen. Eine Bundesstraße musste gesperrt werden. Zum Löschen kam ein Hubschrauber zum Einsatz.

Auf einer Fläche von knapp drei Fußballfeldern hat am Samstagnachmittag bei Rödermark (Offenbach) ein Waldstück gebrannt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am späten Nachmittag noch an, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten halfen zwischenzeitlich mit einem Hubschrauber beim Löschen aus.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Wegen des Brandes wurde die angrenzende B459 zwischen den Abfahrten Dietzenbach und Rödermark-Messenhausen in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei rechnete mit einer länger dauernden Sperrung und empfahl, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.