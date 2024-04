Zwei Arbeiter mussten am Montagabend wegen eines technischen Defekts in einer Gondel am Hochhaus "One" im Gallus verharren - im 33. Stockwerk. Die festhängende Gondel ließ sich laut Feuerwehr nicht mehr bewegen, daraufhin musste die Höhenrettung ran. Die Rettungskräfte konnten die beiden Arbeiter über eine Leiter aus ihrer misslichen Lage befreien. Sie blieben unverletzt, einer der Männer musste allerdings wegen Kreislaufproblemen medizinisch betreut werden. Die Seile, an denen die Gondel hängt, hatte sich laut Feuerwehr aus den Sicherungsschienen gelöst.