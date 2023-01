Dauerregen sorgt für Erdrutsche: Haus in Mittelhessen jetzt unbewohnbar

Podcast Dauerregen sorgt für Erdrutsche: Haus in Mittelhessen jetzt unbewohnbar

Hochwasser und Erdrutsche - dafür hat der viele Regen am Wochenende gesorgt. Das hat viele Verkehrsbehinderungen zur Folge und ein Haus im Solms-Oberbiel ist momentan sogar unbewohnbar. Und: Kita-Kinder in Bad Sooden-Allendorf müssen in Containern betreut werden.