Pegelstände nach Regen in Hessen gestiegen

An den hessischen Flüssen hat der Regen für steigende Wasserstände gesorgt.

Das Lahngebiet sei am Montag besonders betroffen gewesen, so das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag. An drei Pegeln wurde dort die Meldestufe 2 erreicht, im Fuldagebiet an einem Pegel. Aktuell liege aber nur noch der Pegel Gießen-Klärwerk an der Lahn über der Meldestufe 2. Über der Meldestufe 1 liegen hingegen acht Pegel. Bei Meldestufe 1 treten Gewässer teilweise über die Ufer. Bei Stufe 2 können ufernahe Bereiche überflutet sein.