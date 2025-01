Hochwasser in Hessen: Meldestufe an einigen Flüssen überschritten

Das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) warnt vor Hochwasser in Teilen von Hessen.

Am Sonntagabend wurde demnach weiterhin an der Eder bei Schmittlotheim (Waldeck-Frankenberg) die Meldestufe 2 überschritten. Die Wohra bei Bartenhausen (Marburg-Biedenkopf) fiel auf Meldestufe 1 zurück. Von dieser waren fünf weitere Pegel betroffen, etwa die Lahn in Gießen und die Dill in Haiger (Lahn-Dill).

Bei Meldestufe 1 treten Gewässer teilweise über die Ufer. Meldestufe 2 bezeichnet ein größeres Hochwasser, bei dem ufernahe Bereiche überflutet sein können. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichen Hochwasser.